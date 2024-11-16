Релиз «Звездных войн» передвинули ради «Ледникового периода-6»

Сегодня / 09:45
Голый зад, вечная загрузка и разочарование: как в сети запомнили бой Тайсона и Джейка Пола
Сегодня / 19:55
Ева Лонгория уточнила, что уехала из США не из‑за Трампа. Ранее она говорила об антиутопии в стране
Сегодня / 18:40
В Саратовской области введут «реестр наркоманов»
Сегодня / 17:45
В РФС объяснили, что матчи с командами уровня Брунея нужны для очков в рейтинге ФИФА
Обновлено сегодня в 16:47
Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров
Сегодня / 15:59
Сыр из овечьего молока признали лучшим в 2024 году
Сегодня / 15:16
Минюст отказал в регистрации Партии любителей пива
Сегодня / 14:42
Депутат Госдумы обвинил курьеров продуктов с высшим образованием в «непатриотичности»
Сегодня / 14:10
В Одинцово сгорел шелтер проекта «Дом убежище»
Сегодня / 12:32
Умерла звезда «Бриллиантовой руки» актриса Светлана Светличная
Сегодня / 12:02
Хасбик в интервью Такеру Карлсону: «Хочу, чтобы во всем мире был мир»
Сегодня / 08:51
Майк Тайсон проиграл бой блогеру Джейку Полу
Сегодня / 03:41
Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel»
Сегодня / 02:52
Мартин Скорсезе назвал «психологически мощным» хоррор «Я видел свечение телевизора»
Сегодня / 01:59
В Москве нашли кота Лучика, которого украли из зоомагазина школьницы
Сегодня / 01:09
Студентки женского университета Донгдук протестуют против приема в вуз мужчин
Сегодня / 00:03
В Японии арестовали американца, который нацарапал свое имя на древней храмовой постройке
Вчера / 23:30
Режиссер «Субстанции» Корали Фаржа отозвала фильм с феста из‑за слов организатора о женщинах в кино
Вчера / 22:56
Coca-Cola сгенерировала новую рождественскую рекламу. Она никому не понравилась
Вчера / 22:43
«Почему у него совсем нет яиц?»: Хью Грант назвал «жалким» своего персонажа из «Ноттинг-Хилла»
Вчера / 21:57
«Доктор Кто» вернется на Рождество со спецэпизодом
Вчера / 21:52
Сборная России по футболу провела рекордно успешный матч. Она забила 11 голов команде Брунея
Вчера / 21:01
Hulu показал трейлер сериала «Рай» со Стерлингом К.Брауном и Джеймсом Марсденом
Вчера / 20:58
Зак Снайдер снимет экшн-триллер о полиции Лос-Анджелеса
Вчера / 20:35
Warner Bros. работает над ремейком «Запретной планеты»
Вчера / 19:46
В Японии мужчина отказался от принятия решений. Он живет по единому расписанию уже 15 лет
Вчера / 19:43
Сериал «Огни ночной пятницы» получит ремейк
Вчера / 19:27
Депутаты-маори исполнили традиционный танец, протестуя против спорного законопроекта
Вчера / 18:59
Звезда «Белоснежки» Рейчел Зеглер извинилась за гневный пост о Трампе и его сторонниках
Вчера / 18:48
В Сибири впервые нашли котенка саблезубой кошки. Он жил в Якутии 35 000 лет назад
Вчера / 18:46
Конан О’Брайен проведет церемонию «Оскар»
Вчера / 17:58
Римские политики выступили против «гладиаторских боев» с туристами в Колизее: «Мы не в Диснейленде»
Вчера / 17:43
Гриб, превращающий людей в зомби в The Last of Us, может стать новым лекарством от рака
Вчера / 17:00
Найдены девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве. Они ушли из дома и сбежали в Крым
Вчера / 16:59
Керем Бюрсин попадает в Османскую империю в тизере-трейлере турецкого ремейка «Холопа»

Релиз «Звездных войн» передвинули ради «Ледникового периода-6»

Сегодня в 16:55
Фото: Disney

Disney вычеркнула из своего календаря релизов фильм по «Звездным войнам», выход которого был запланирован на 18 декабря 2026 года. Его место занял «Ледниковый период-6», пишет Variety.

Подробностей о грядущем проекте, режиссером которого недавно стала Шармин Обаид-Чиной, немного. Известно, что события фильма развернутся после «Звездных войн: Скайуокер. Восход» 2019 года. В начале этого года фильм лишился сценариста Стивена Найта.

Это не первый случай, когда потенциальная часть франшизы космической оперы заканчивается, не начавшись, отмечает издание. На протяжении многих лет анонсировались новые части от режиссера Пэтти Дженкинса, продюсера Marvel Кевина Файги, режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона и создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, но ни одна из них так и не была снята.

Премьера следующего фильма по «Звездным войнам» — «Мандалорец и Грогу» режиссера Джона Фавро — запланирована на май 2026 года. Еще один безымянный фильм по «Звездным войнам» все еще готовится к выходу 17 декабря 2027-го.

9 ноября Disney и 20th Century Animation объявили о старте производства «Ледникового периода-6». Известно, что персонажей мультфильма вновь озвучат Рей Романо, Джон Легуизамо, Куин Латифа, Денис Лири и Саймон Пегг.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами