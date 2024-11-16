Релиз «Звездных войн» передвинули ради «Ледникового периода-6»

Disney вычеркнула из своего календаря релизов фильм по «Звездным войнам», выход которого был запланирован на 18 декабря 2026 года. Его место занял «Ледниковый период-6», пишет Variety.

Подробностей о грядущем проекте, режиссером которого недавно стала Шармин Обаид-Чиной, немного. Известно, что события фильма развернутся после «Звездных войн: Скайуокер. Восход» 2019 года. В начале этого года фильм лишился сценариста Стивена Найта.

Это не первый случай, когда потенциальная часть франшизы космической оперы заканчивается, не начавшись, отмечает издание. На протяжении многих лет анонсировались новые части от режиссера Пэтти Дженкинса, продюсера Marvel Кевина Файги, режиссера «Последних джедаев» Райана Джонсона и создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, но ни одна из них так и не была снята.