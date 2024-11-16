Сыр из овечьего молока признали лучшим в 2024 году

Сыр из овечьего молока Queijo de Ovelha Amanteigado назван лучшим в мире на ежегодном конкурсе в Португалии. 4786 сыров из 47 стран дегустировали 240 экспертов со всего мира, передает CNN.

Конкурс проходил в городе Визеу в Португалии, и сыр-победитель тоже из этой страны: его произвели на небольшой фабрике из 10 сотрудников в городе Суальейра. Продукт изготовлен с использованием вегетарианского фермента, полученного из чертополоха. В итоге получился маслянистый сыр с травянистой горечью, который подают без верхней части и выложенным ложкой центром.

Судьи оценивали каждый сыр по внешнему виду, запаху, вкусу и текстуре. Один из экспертов назвал этот Queijo de Ovelha Amanteigado «восхитительным сочетанием белка и жира», которое создает фантастический вкус. Всего в финал прошли 14 конкурсантов из Бразилии, США, Норвегии, Италии, Германии и Испании.