Минюст отказал в регистрации Партии любителей пива

Министерство юстиции не зарегистрировало Партию любителей пива. Об этом сообщил политолог Константин Калачев.

«Что и как, будем разбираться по возвращении в Москву. Замечания Минюста устранимы. Юристам есть над чем поработать. Будем двигаться дальше», — прокомментировал он отказ.

«Пока могу сказать одно — партия, которая приносит жизнь в российскую партийную систему, сама должна иметь право на жизнь. Это право подтверждено рейтингами — не менее 4% россиян готовы проголосовать за ПЛП на выборах Госдумы», — добавил лидер партии.

В беседе с Daily Storm Калачев уточнил, что причиной отказа в регистрации стали «формальные ошибки в представленных документах».

«Поданное заявление не соответствует новой форме, установленной законодательством (реально есть изменения), юристы берут всю вину на себя. Претензии Минюста устранимы. Но надо проводить новый съезд», — пояснил он.

Сопартиец Калачева, предприниматель Сергей Гришин, рассказал, что в числе причин отказа есть «претензии ко мне как к председателю партии из‑за одного из моих бизнес-проектов, который мы рассматривали, но не запустили».

«Претензии мелкие, их вообще не всегда учитывают. Однако с регистрацией партии их приняли во внимание», — отметил он.