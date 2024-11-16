Депутат Госдумы обвинил курьеров продуктов с высшим образованием в «непатриотичности»

Депутат Госдумы Сергей Морозов на форуме в Екатеринбурге назвал молодых людей, которые после окончания вуза работают доставщиками еды, непатриотичными. Его слова передает местный портал E1.

«Мы проводим два года подряд опрос. Кто‑то разносит пиццу и все остальное. Сорок процентов молодых людей, окончивших шикарнейшие университеты Москвы, не хотят работать по специальности! И это непатриотично в отношении страны, нельзя по-другому назвать», — сказал Морозов.

По его мнению, в РФ нужно принять закон о распределении выпускников вузов по критически важным отраслям экономики. Он подчеркнул, что имеет в виду учащихся на бюджетной основе, и пообещал внести такой законопроект.