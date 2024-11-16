В Одинцово сгорел шелтер проекта «Дом убежище»

Как уточнил глава Одинцовского района Андрей Иванов, в здании располагался проект «Дом убежище». На момент пожара там находились 26 человек, из них 18 дети. Пятерых человек госпитализировали.

«В результате пожара в частном доме в СНТ „Горицвет“ пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь», — уточнил чиновник.