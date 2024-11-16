В Одинцово сгорел шелтер проекта «Дом убежище»

В Одинцово сгорел центр помощи жертвам насилия. Первым об этом написал телеграм-канал «112».
Как уточнил глава Одинцовского района Андрей Иванов, в здании располагался проект «Дом убежище». На момент пожара там находились 26 человек, из них 18 дети. Пятерых человек госпитализировали.
«В результате пожара в частном доме в СНТ „Горицвет“ пострадали трое мальчиков возрастом 6 месяцев, 1,5 года и 3 года. Они получили отравление угарным газом, ожогов нет. Также есть двое пострадавших взрослых: женщины 22 и 35 лет. Им оказывается экстренная медицинская помощь», — уточнил чиновник.
Других постояльцев центра перевезли в шелтер в Нахабино. На возгорание в трехэтажном доме обратил внимание сосед, он помог жителям выбраться из здания.
По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание обогревателя на втором этаже дома, уточнил он. Районная прокуратура проведет проверку и пожарно-техническую экспертизу.
По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».