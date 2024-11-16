Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

Обновлено сегодня в 16:47

Причиной смерти стало падение с балкона 5 этажа, уточнила Ирина Бартновская.

«Володя находился на домашнем режиме, на обезболах и готовился к операции на стопе. Он вышел на балкон подышать воздухом и покурить, потерял равновесие (очень узкий балкон) и сорвался вниз (с 5 этажа). Глупая невыносимая случайность», — написала она.

Бартновская возмутилась сообщению телеканала «78» об употреблении артистом наркотиков.