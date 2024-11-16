Умер премьер Мариинского театра Владимир Шкляров

В ночь с 15 на 16 ноября погиб артист балета и премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Об этом сообщила бывшая балерина Ирина Бартновская.
«Это ужасная трагедия. Подробности я сообщать не могу. Не нужно спрашивать причину. Страшная трагедия. Давайте уважать память о Вове и помнить, что у него остались маленькие дети», — написала она.
Новость подтвердили в театре.
«Сегодня ночью трагически погиб любимец публики, звездный премьер Мариинского театра Владимир Шкляров. Это огромная утрата для всего коллектива Мариинского театра. Соболезнуем родным, близким, друзьям артиста и всем многочисленным поклонникам его творчества и таланта», — говорится в сообщении.
Шкляров присоединился к труппе Мариинского в 2003 году. Спустя восемь лет он стал премьером театра, а в 2020-м получил звание заслуженного артиста России.
Лучше всего зрителям балета он известен по выступлениям в «Щелкунчике», «Ромео и Джульетте», «Раймонде», «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Золушке», «Дон Кихоте» и других.
Кроме того, Шкляров отметился и за рубежом. В 2014 году он дебютировал в Американском театре балета в Нью-Йорке, был премьером Баварского государственного балета, выступал с труппой Королевского балета Великобритании.