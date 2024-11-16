Умерла звезда «Бриллиантовой руки» актриса Светлана Светличная

На 85 году жизни умерла актриса Светлана Светличная. Об этом в своем фейсбуке* сообщила журналистка Сусанна Альперина со ссылкой на киноведа Вячеслава Шмырова.

«Первая красавица СССР. Фраза „Не виноватая я! Он сам пришел!“ преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом», — вспоминает ее критикесса.

Дату, место и причину смерти она не назвала. По информации Mash и Shot, предварительной причиной смерти врачи назвали сердечно-сосудистую недостаточность на фоне рака ротоглотки.

«В конце августа врачи признали ее неизлечимо больной и присвоили паллиативный статус», — отмечает телеграм-канал.

У Светличной было новообразование в лобной доле мозга, из‑за болезни Альцгеймера она практически потеряла память, в последнее время жаловалась на боли в голове, ушах и горле, а также почти не могла передвигаться, добавляют его авторы.

Как уточняет Shot, весной этого года Светличную доставили в НИИ им. Склифосовского с инфарктом в тяжелом состоянии.

Лучше всего Светличная известна поклонникам советского кино по роли в «Бриллиантовой руке». Кроме этого она появлялась в сериалах «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны», а также в «Новых приключениях неуловимых». Ее последними работами были сериалы «Гаражи» и «Бабье лето» в начале 2010-х, а также фильм «Девушка и смерть».