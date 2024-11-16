Хасбик в интервью Такеру Карлсону: «Хочу, чтобы во всем мире был мир»

Блогер Хасбулла Магомедов дал интервью Такеру Карлсону. Анонс беседы появился в аккаунте Карлсона на ютубе.

В коротком тизере интервьюер интересуется у дагестанской звезды соцсетей отношением к Майку Тайсону и Америке.

Хасбик ответил, что хорошо относится к Тайсону. Говоря о США, блогер вспомнил, как посетил один из городов пару лет назад, назвал его красивым, а жителей — достойными людьми.

«Я скучаю по ним. Хочу, чтобы во всем мире был мир, чтобы все уважали друг друга», — отметил Хасбик.

Субтитры упоминают, что блогер также пожелал мира между Россией и США, снятия санкций и восстановления отношений между россиянами и американцами.

На прошлой неделе Майк Тайсон вспомнил вирусный ролик с участием себя и Хасбика и признался, что тогда подумал, что это ребенок.