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Голый зад, вечная загрузка и разочарование: как в сети запомнили бой Тайсона и Джейка Пола

Сегодня в 09:45

В Техасе прошел самый громкий бой года. Ютубер Джейк Пол одержал победу над 58-летним Майком Тайсоном.

Судя по реакциям в соцсетях, сам матч зрителям запомнился плохо. Гораздо больше удивления вызвал зад Тайсона в кадре во время предматчевого интервью.

Перед выходом на ринг к Тайсону подошел сын Амир Тайсон и предложил поделиться прогнозом. Боксер ответил, что ждет «жестокой победы». После этого отец и сын обменялись добрыми словами и обнялись, Майк даже поцеловал интервьюера.

Затем он развернулся от камеры и стал уходить, к чему оператор оказался совсем не готов. На секунду на экране появился голый зад бойца.

Зрители в твиттере отреагировали валом картинок и гифок. В соцсети Тайсона сравнили с миньоном, героями «Губки Боба» и «Драгон Болла».

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Матч Тайсона и Пола закрывал четырехчасовой боксерский ивент, на протяжении всего времени зрители трансляции Netflix жаловались на технические неполадки и бесконечную загрузку. У части из пользователей проблемы исчезли ровно в момент неловкого интервью.

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В целом, поклонники бокса остались разочарованы увиденным. 58-летний Тайсон ожидаемо был совсем не похож на молодого себя, но даже в такой форме за 8 раундов не смог ничего противопоставить менее опытному сопернику.

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После победы над соперником пенсионного возраста от Джейка Пола ждут новых поединков. В сети ждут его боев против 81-летнего Джо Байдена, 100-летнего бывшего президента США Джимми Картера и 900-летнего магистра Йоды.

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