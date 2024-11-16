Голый зад, вечная загрузка и разочарование: как в сети запомнили бой Тайсона и Джейка Пола

В Техасе прошел самый громкий бой года. Ютубер Джейк Пол одержал победу над 58-летним Майком Тайсоном.
Судя по реакциям в соцсетях, сам матч зрителям запомнился плохо. Гораздо больше удивления вызвал зад Тайсона в кадре во время предматчевого интервью.
Перед выходом на ринг к Тайсону подошел сын Амир Тайсон и предложил поделиться прогнозом. Боксер ответил, что ждет «жестокой победы». После этого отец и сын обменялись добрыми словами и обнялись, Майк даже поцеловал интервьюера.
Затем он развернулся от камеры и стал уходить, к чему оператор оказался совсем не готов. На секунду на экране появился голый зад бойца.
Зрители в твиттере отреагировали валом картинок и гифок. В соцсети Тайсона сравнили с миньоном, героями «Губки Боба» и «Драгон Болла».
Матч Тайсона и Пола закрывал четырехчасовой боксерский ивент, на протяжении всего времени зрители трансляции Netflix жаловались на технические неполадки и бесконечную загрузку. У части из пользователей проблемы исчезли ровно в момент неловкого интервью.
В целом, поклонники бокса остались разочарованы увиденным. 58-летний Тайсон ожидаемо был совсем не похож на молодого себя, но даже в такой форме за 8 раундов не смог ничего противопоставить менее опытному сопернику.
После победы над соперником пенсионного возраста от Джейка Пола ждут новых поединков. В сети ждут его боев против 81-летнего Джо Байдена, 100-летнего бывшего президента США Джимми Картера и 900-летнего магистра Йоды.