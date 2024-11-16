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Майк Тайсон проиграл бой блогеру Джейку Полу

Сегодня в 08:51
Фото: Christian Petersen/Getty Images

58-летний Майк Тайсон проиграл свой первый боксерский матч за 19 лет. Он уступил блогеру Джейку Полу. Трансляцию матча вел Netflix.

Бойцы провели в ринге все 8 раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу 27-летнему контентмейкеру. Это его 11 победа при одном поражении, ранее ему удавалось выиграть матчи против бывших чемпионов UFC Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли.

Больше 72 тыс. зрителей собрались на стадионе в Арлингтоне, чтобы увидеть бой. Первые два раунда прошли без ярких событий, лишь в третьем Тайсон добавил агрессии и ударил соперника в начале раунда. Однако позже Пол ответил несколькими удачными попаданиями, после которых его оппонент заметно потерял мобильность, и довел матч до победы.

За бой участники получили внушительные гонорары. Тайсон должен заработать около 20 млн долларов, Пол — не только боец, но и создатель Most Valueable Promotions, организующей встречу — может выручить около 40 млн.

Тайсон впервые вышел в ринг с 2005 года. Даже этот бой был под вопросом после того, как в мае ему стало плохо во время полета на рейсе из Майами в Лос-Анджелес. У боксера закружилась голова и началась тошнота, на посадочной полосе его встретила скорая помощь. Оказалось, у спортсмена обострилась язва желудка. Из‑за этого матч перенесли с июля на ноябрь.

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