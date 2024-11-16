Майк Тайсон проиграл бой блогеру Джейку Полу

58-летний Майк Тайсон проиграл свой первый боксерский матч за 19 лет. Он уступил блогеру Джейку Полу. Трансляцию матча вел Netflix.

Бойцы провели в ринге все 8 раундов. По их итогам судьи единогласно отдали победу 27-летнему контентмейкеру. Это его 11 победа при одном поражении, ранее ему удавалось выиграть матчи против бывших чемпионов UFC Андерсона Сильвы и Тайрона Вудли.

Больше 72 тыс. зрителей собрались на стадионе в Арлингтоне, чтобы увидеть бой. Первые два раунда прошли без ярких событий, лишь в третьем Тайсон добавил агрессии и ударил соперника в начале раунда. Однако позже Пол ответил несколькими удачными попаданиями, после которых его оппонент заметно потерял мобильность, и довел матч до победы.

За бой участники получили внушительные гонорары. Тайсон должен заработать около 20 млн долларов, Пол — не только боец, но и создатель Most Valueable Promotions, организующей встречу — может выручить около 40 млн.