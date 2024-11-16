Американская актриса Элизабет Олсен вернется к роли Алой Ведьмы в мультсериале «Зомби Marvel», который выйдет на экраны в 2025 году. Об этом сообщил Collider.

Действие анимационного проекта развернется в одной из дистопических реальностей, ранее представленных в шоу «Что, если…?». Олсен озвучит свою героиню в истории, связанной с сюжетом из эпизода «Что, если… зомби?!».

В нем раскрывалась альтернативная временная линия событий «Человека-муравья». Герою Хэнка Пима, озвученного Майклом Дугласом, пришлось искать в Квантовом мире Джанет ван Дайн, свой голос которой подарила Мишель Пфайффер.

По сюжету блестящий ученый заразился вирусом зомби, что привело к распространению инфекции по всей галактике. Мстители ничего не смогли сделать, чтобы остановить болезнь: под действие вируса попал в том числе Танос.

Предполагается, что мультсериал «Зомби Marvel» расскажет о выживших в этой ужасной глобальной катастрофе и их попытках дать отпор недугу.

Героиня Алой Ведьмы стала одним из важнейших действующих лиц в маге о Мультивселенной. Олсен появилась в фильме «Мстители: Эра Алтрона», затем — в «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». В 2021 году она стала звездой сериала «ВандаВижн», следом за чем появилась в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».