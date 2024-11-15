Мартин Скорсезе назвал «психологически мощным» хоррор «Я видел свечение телевизора»

Американский режиссер Мартин Скорсезе, известный по фильмам «Таксист» и «Авиатор», похвалил в интервью для Associated Press картину Джейн Шенбрун «Я видел свечение телевизора».

Оскароносный кинематографист признался, что посмотрел ленту пару недель назад и остался ей очень доволен. Хоррор показался Скорсезе «эмоционально и психологически мощным и очень трогательным».

Режиссер признался, что до просмотра не знал, кто создал фильм. «Я видел свечение телевизора» стал единственным новым кинопроектом, который Скорсезе выделил, когда его спросили о недавно просмотренных картинах.

«Я смотрел некоторые старые фильмы», — отметил он. Скорсезе добавил, что «люди должны смотреть „Лицо в толпе“ снова и снова». «Я думаю, это было бы важно», — подчеркнул кинематографист.

«Лицо в толпе» — сатирическая драма, снятая в 1957 году американским режиссером Элиа Казаном. Она рассказывает о том, как заключенный тюрьмы становится национальной сенсацией, когда его выступление в стиле кантри транслируют по радио.

«Я видел свечение телевизора» — хоррор, который стал третьей работой американского режиссера Джейн Шенбрун. Его впервые показали на фестивале «Сандэнс» в январе. В мае лента вышла в кинопрокат.