В Москве нашли кота Лучика, которого украли из зоомагазина школьницы

В Москве нашли рыжего кота Лучика, которого две школьницы ранее украли из зоомагазина у метро «Речной вокзал». Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации агентства, животное пряталось под машинами на одной из столичных автопарковок. «Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — рассказала волонтер, занимавшаяся поиском кота.
Женщина поделилась, что хочет отвезти Лучика к ветеринарам, чтобы те взяли у кота анализы и проверили почки. В данный момент зоозащитники собирают деньги на процедуры для питомца.
Лучика забрали из зоомагазина на улице Фестивальной 13 ноября. Его похитили подростки, которых изначально приняли за квадроберов.
Девочек нашли в Крыму — туда они сбежали от родителей. Дети рассказали, что кот убежал от них сразу же после того, как они вышли из зоомагазина.
Кот Лучик попал в зоомагазин после того как его бросили хозяева. Кота спасли и временно поселили в магазине, пока не найдут ему новый дом. Местные жители говорили, что подростков-похитительниц видели в соседнем зоомагазине, где они якобы хотели украсть кроликов, но их выгнали.