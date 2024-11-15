В Москве нашли кота Лучика, которого украли из зоомагазина школьницы

В Москве нашли рыжего кота Лучика, которого две школьницы ранее украли из зоомагазина у метро «Речной вокзал». Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, животное пряталось под машинами на одной из столичных автопарковок. «Малыш сильно похудел и глазки испуганные», — рассказала волонтер, занимавшаяся поиском кота.

Женщина поделилась, что хочет отвезти Лучика к ветеринарам, чтобы те взяли у кота анализы и проверили почки. В данный момент зоозащитники собирают деньги на процедуры для питомца.

Лучика забрали из зоомагазина на улице Фестивальной 13 ноября. Его похитили подростки, которых изначально приняли за квадроберов.

Девочек нашли в Крыму — туда они сбежали от родителей. Дети рассказали, что кот убежал от них сразу же после того, как они вышли из зоомагазина.