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Студентки Женского университета Донгдук протестуют после приема в вуз мужчин

Сегодня в 01:09
Кадр: Korea Now/YouTube

Студентки Женского университета Донгдук выступили против приема в вуз мужчин. Об этом сообщил The Korea Times.

Девушки устроили акцию протеста: они бойкотировали занятия и организовали сидячую забастовку перед главным зданием университета. Так учащиеся выразили несогласие с идеей руководства перейти к совместному обучению женщин и мужчин.

На эту меру администрация Донгдук предложила пойти из‑за сокращения численности молодых людей в стране и предстоящих сложностей с набором новых студентов. Хотя изменения еще даже толком не обсудили, студентки уже яростно отреагировали на них.

Девушки потребовали, чтобы в университете даже не обсуждали возможность приема мужчин. Активистки назвали идею совместного обучения «позором» и «игнорированием основополагающего принципа университета Донгдук».

«Как учреждения, ответственные за женское образование, женские университеты обязаны брать на себя ведущую роль в развитии женских талантов», — заявили в совместном обращении студентки-активистки.

Они развесили школьные куртки по всей территории вуза и отказывались покидать здание в ночь с 11 на 12 ноября. С 12 ноября протестующие перестали появляться на занятиях. Они также расписали граффити помещения университета.

В Корее существует множество женских университетов, к примеру, Эвха и Сукменг. В академической среде их считают значимыми для изучения проблем гендерной дискриминации и гендерного насилия.

В рейтинге гендерного неравенства, созданном на Всемирном экономическом форуме в 2022 году, Корея заняла 99-е из 146 мест. По данным исследователей, стране для достижения гендерного равенства потребуется 132 года.

Движение за сохранение Женского университета Донгдук в первозданном виде поддержали учащиеся других аналогичных вузов. В частности, активистки из Женского университета Суншин потребовали, чтобы их вуз также отказался от приема мужчин.

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