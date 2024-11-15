Студентки Женского университета Донгдук протестуют после приема в вуз мужчин

Студентки Женского университета Донгдук выступили против приема в вуз мужчин. Об этом сообщил The Korea Times.

Девушки устроили акцию протеста: они бойкотировали занятия и организовали сидячую забастовку перед главным зданием университета. Так учащиеся выразили несогласие с идеей руководства перейти к совместному обучению женщин и мужчин.

На эту меру администрация Донгдук предложила пойти из‑за сокращения численности молодых людей в стране и предстоящих сложностей с набором новых студентов. Хотя изменения еще даже толком не обсудили, студентки уже яростно отреагировали на них.