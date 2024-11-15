Режиссер «Субстанции» Корали Фаржа отозвала фильм с феста из‑за слов организатора о женщинах в кино

Режиссер «Субстанции» Корали Фаржа отозвала свой фильм с фестиваля Camerimage в Польше после комментариев директора фестиваля о постановщицах. Стив Маккуин тоже возмутился и отказался от участия, хотя на фесте состоялась премьера его фильма «Блиц».

В колонке журнала Cinematography World директор фестиваля Марек Жидович предположил, что более широкое представительство операторов и режиссеров из числа женщин в отборе может привести к участию в смотре «посредственных фильмов». «Должны ли мы отвергать то, что почитаемо и ценно, просто чтобы „освободить место“ для необходимых социальных изменений? <…> Camerimage привержен художественным ценностям как главному критерию для квалификации и продвижения киноискусства», — написал он.

Фаржа назвала заявление Жидовича «крайне женоненавистническим и оскорбительным», вслед за ней от визита отказался оператор-постановщик Бенджамин Крачун. «„Субстанция“ — о влиянии именно такого поведения на наш мир. Мы не должны больше терпеть это. Мы выражаем свою поддержку всем, кто участвует в фестивале, и надеемся, что это решение поможет создать столь необходимые изменения», — написала она.