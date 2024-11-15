В Японии арестовали американца, который нацарапал свое имя на древней храмовой постройке

В Токио арестовали 65-летнего американца по имени Стив Ли Хейес за то, что он нацарапал ногтями свою фамилию на деревянной колонне в синтоистском храме Мейдзи-дзингу. Об этом сообщил The Japan Times.
Мужчина признал вину в нанесении ущерба постройке. Он рассказал, что приехал в Японию вместе с семьей для осмотра достопримечательностей. Его опознали как вандала, повредившего ворота храма, по записи с камер видеонаблюдения.
Хейес — не единственный турист, который попытался оставить надпись на воротах тории. Японская полиция расследует и другие подобные преступления: на постройках Мейдзи-дзингу нашли также символы, напоминающие иероглифы кандзи.
Весной власти города Киото запретили туристам посещать часть города, где живут гейши. Причиной стало поведение путешественников, которые прикасались и фотографировали гейш без их разрешения.
В апреле в японском поселке Фудзикавагутико решили поставить забор в месте, где открывается вид на гору Фудзи. Местные жители устали от постоянных толп туристов. Те не соблюдали правила дорожного движения и мусорили.