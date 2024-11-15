Coca-Cola сгенерировала новую рождественскую рекламу. Она никому не понравилась

Coca-Cola выпустила новую традиционную рекламу в преддверии Рождества. Однако в этот раз компания сделала ее с помощью искусственного интеллекта, что мало кому понравилось.

Новый 15-секундный ролик отсылает к знаменитой рекламе «Праздник к нам приходит» («Holidays Are Coming») 1995 года. Красные грузовики едут по заснеженной дороге, чтобы доставить бутылки с газировкой жителям городка.

В видео есть предупреждение мелким шрифтом «Создано Real Magic AI». Основатель студии ИИ Secret Level Джейсон Зада объяснил, что компания объединяет свое «наследие» с «будущим и технологиями», а еще эта технология экономит время и деньги.

Пользователи соцсетей видео не оценили. «Миру пришел конец, если рождественская реклама Coca-Cola будет сделана с помощью искусственного интеллекта», — написал один из юзеров X. «Только что увидел по телевизору рекламу Coca-Cola, созданную искусственным интеллектом… Серьезно, как мы можем это допустить?», — отметил другой.