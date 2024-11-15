«Доктор Кто» вернется на Рождество со спецэпизодом

Ншути Гатва анонсировал рождественский эпизод «Доктора Кто». Релиз состоится в декабре, а тизер уже можно посмотреть здесь.
Специальная серия получила название «Радость миру». В коротком отрывке из нее Доктор Кто и Джой (Никола Колхан) находят чемодан крупнейшего производителя оружия в мире Вилленгарда, а затем на них нападает динозавр.
Ншути Гатва исполняет роль Пятнадцатого Доктора в сериале «Доктор Кто». Дебютный выпуск с его участием вышел в декабре 2023 года. Гатва — первый чернокожий актер, сыгравший Доктора. До этого он получил известность благодаря роли Эрика Эфионга в телесериале Netflix «Половое воспитание».