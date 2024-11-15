«Почему у него совсем нет яиц?»: Хью Грант назвал «жалким» своего персонажа из «Ноттинг-Хилла»

Британский актер Хью Грант назвал «жалким» своего персонажа из мелодрамы «Ноттинг-Хилл» в интервью изданию Vanity Fair.

Актер признался, что регулярно задумывается о том, почему у его героя «совсем нет яиц». Грант отметил, что каждая его возлюбленная спрашивала о мотивах одного поступка Уильяма Такера.

«В этом фильме есть сцена, где она [главная героиня, кинозвезда Анна Скотт в исполнении Джулии Робертс — Прим. ред.] у меня дома, а папарацци подходят к входной двери и звонят в звонок. И я просто даю ей пройти мимо меня и открыть дверь», — пояснил Грант.

Артист подчеркнул, что находит поведение его персонажа в этой сцене ужасным. Все девушки, а теперь и жена Гранта спрашивают, что не так с Такером. «У меня нет ответа на этот вопрос, это то, каким его написали. Я думаю, он жалкий», — сказал актер.