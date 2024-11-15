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«Почему у него совсем нет яиц?»: Хью Грант назвал «жалким» своего персонажа из «Ноттинг-Хилла»

Сегодня в 22:43
Кадр: Vanity Fair

Британский актер Хью Грант назвал «жалким» своего персонажа из мелодрамы «Ноттинг-Хилл» в интервью изданию Vanity Fair.

Актер признался, что регулярно задумывается о том, почему у его героя «совсем нет яиц». Грант отметил, что каждая его возлюбленная спрашивала о мотивах одного поступка Уильяма Такера.

«В этом фильме есть сцена, где она [главная героиня, кинозвезда Анна Скотт в исполнении Джулии Робертс — Прим. ред.] у меня дома, а папарацци подходят к входной двери и звонят в звонок. И я просто даю ей пройти мимо меня и открыть дверь», — пояснил Грант.

Артист подчеркнул, что находит поведение его персонажа в этой сцене ужасным. Все девушки, а теперь и жена Гранта спрашивают, что не так с Такером. «У меня нет ответа на этот вопрос, это то, каким его написали. Я думаю, он жалкий», — сказал актер.

Грант не впервые негативно высказывается о персонажах, которых он сыграл. В 2014 году он заявил, что ненавидит все фильмы со своим участием, кроме комедии «Исправленный вариант». Позднее артист пояснил, что ему не нравятся не сами картины, а он на экране.

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