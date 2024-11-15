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Зак Снайдер снимет экшн-триллер о полиции Лос-Анджелеса

Сегодня в 20:58
Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Зак Снайдер снимет новый фильм и посвятит его полицейскому управлению Лос-Анджелеса. Пока что безымянный боевик у режиссера «Мятежной Луны» заказал Netflix, сообщает The Hollywood Reporter (THR).

Снайдер выступит в качестве режиссера фильма и напишет сценарий совместно с Куртом Джонстадом, своим постоянным соавтором, с которым он работал над «300 спартанцами», «Мятежной Луной» и не только. Постановщик продюсирует фильм вместе со своей женой Деборой Снайдер.

THR пишет, что новый проект станет первым по-настоящему приземленным фильмом Снайдера — в нем не будет повстанцев, стреляющих лазером, зомби, пожирающих мозги, крестоносцев в плащах или спартанцев. Подробности сюжета держатся в секрете, но в центре этого экшн-триллера окажется элитное подразделение полиции Лос-Анджелеса.

Более 20 лет назад, когда Снайдер пытался уйти от музыкальных клипов и рекламы и получил кресло режиссера в своем первом полнометражном фильме «S.W.A.T.», боевике от Sony. Он хотел сделать фильм с рейтингом R, а студия хотела PG-13, поэтому режиссер тогда покинул проект.

«Несколько лет назад Дэн [Лин, глава отдела фильмов Netflix] и я говорили о нашем общем интересе рассказать захватывающую и интуитивную историю, основанную на персонажах, действие которой происходит в напряженном, сложном и захватывающем ландшафте полиции Лос-Анджелеса. Этот разговор застрял у меня в памяти», — рассказал THR Снайдер.

В сентябре Снайдер подтвердил, что приступил к работе над сериалом-приквелом «300 спартанцев». Сериал расскажет, как царь Леонид заслужил репутацию великого воина и лидера, но это не точная информация.

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