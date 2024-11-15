Зак Снайдер снимет экшн-триллер о полиции Лос-Анджелеса

Зак Снайдер снимет новый фильм и посвятит его полицейскому управлению Лос-Анджелеса. Пока что безымянный боевик у режиссера «Мятежной Луны» заказал Netflix, сообщает The Hollywood Reporter (THR).

Снайдер выступит в качестве режиссера фильма и напишет сценарий совместно с Куртом Джонстадом, своим постоянным соавтором, с которым он работал над «300 спартанцами», «Мятежной Луной» и не только. Постановщик продюсирует фильм вместе со своей женой Деборой Снайдер.

THR пишет, что новый проект станет первым по-настоящему приземленным фильмом Снайдера — в нем не будет повстанцев, стреляющих лазером, зомби, пожирающих мозги, крестоносцев в плащах или спартанцев. Подробности сюжета держатся в секрете, но в центре этого экшн-триллера окажется элитное подразделение полиции Лос-Анджелеса.

Более 20 лет назад, когда Снайдер пытался уйти от музыкальных клипов и рекламы и получил кресло режиссера в своем первом полнометражном фильме «S.W.A.T.», боевике от Sony. Он хотел сделать фильм с рейтингом R, а студия хотела PG-13, поэтому режиссер тогда покинул проект.

«Несколько лет назад Дэн [Лин, глава отдела фильмов Netflix] и я говорили о нашем общем интересе рассказать захватывающую и интуитивную историю, основанную на персонажах, действие которой происходит в напряженном, сложном и захватывающем ландшафте полиции Лос-Анджелеса. Этот разговор застрял у меня в памяти», — рассказал THR Снайдер.