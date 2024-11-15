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Сборная России по футболу провела рекордно успешный матч. Она забила 11 голов команде Брунея

Сегодня в 21:52
Фото: Edoardo Busti/Unsplash

Сборная России по футболу провела самый успешный матч в истории, включая период СССР и Российской империи. Она обыграла команду Брунея со счетом 11:0, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла в Краснодаре и была товарищеской. Главным судьей на ней выступал узбекский рефери Рустам Лутфуллин. Первый мяч в ворота Брунея российские спортсмены забили уже на первой минуте игры.

Гол оформил Иван Обляков с подачи Никиты Кривцова. Обляков стал единственным членом сборной, кому удалось забить в матче дважды. Вклад в победу также внесли Нурихван-бин Отман, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Вафи Аминуддин, Алексей Батраков и Арсен Адамов.

Прошлый рекордный матч у сборной России был в 2020 году. Тогда команда в отборочном матче Евро-2020 победила сборную Сан-Марино со счетом 9:0 — это лучший результат в современной истории отечественного футбола.

Во времена СССР сборная страны дважды выигрывала у противников с разницей в 10 мячей: в 1955 со счетом 11:1 закончилась встреча с футболистами Индии, а в 1955-м со счетом 10:00 — с соперниками из Финляндии.

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