Сборная России по футболу провела рекордно успешный матч. Она забила 11 голов команде Брунея

Сборная России по футболу провела самый успешный матч в истории, включая период СССР и Российской империи. Она обыграла команду Брунея со счетом 11:0, сообщил «Чемпионат».

Встреча прошла в Краснодаре и была товарищеской. Главным судьей на ней выступал узбекский рефери Рустам Лутфуллин. Первый мяч в ворота Брунея российские спортсмены забили уже на первой минуте игры.