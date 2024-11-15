Hulu показал трейлер сериала «Рай» со Стерлингом К.Брауном и Джеймсом Марсденом

На ютуб-канале Hulu опубликовали трейлер сериала «Рай», в котором снялись Стерлинг К.Браун («Атлас», «Маршалл») и Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада», «Соник в кино»).
Он выйдет на стриминговом сервисе 28 января и расскажет о расследовании шокирующего убийства. Действие сериала развернется в спокойном, богатом районе, где живут выдающиеся и успешные люди.
Браун сыграл отца двоих детей Ксавьера Коллинза, обнаружившего тело президента США у него в спальне. Мужчина оказывается под подозрением и, как показывает трейлер, оказывается в водовороте политических интриг.
Марсден предстал в роли убитого. Еще одну ключевую роль в проекте исполнила Джулианна Николсон («Блондинка», «Мейр из Исттауна», «Тоня против всех»). В шоу также снялись Сара Шахи, Николь Брайдон Блум, Мишель Мередит и другие.
Создателем сериала выступил режиссер Дэн Фогельман, известный по проектам «Второй шанс» и «Сама жизнь».