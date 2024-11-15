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Звезда «Белоснежки» Рейчел Зеглер извинилась за гневный пост о Трампе и его сторонниках

Сегодня в 18:59
Фото: Variety/Getty Image

Рейчел Зеглер принесла извинения из‑за своего поста, посвященного победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. После его публикации Disney призывали заменить актрису в грядущей экранизации «Белоснежки».

В своем заявлении в соцсетях Зеглер критиковала не только Трампа, но и тех сограждан, которые поддерживают и голосовали за него. Она написала об «очень серьезной болезни» США и сказала, что она в ужасе от того, как много людей продолжают поддерживают политика, который «угрожает нашей демократии».

«Пусть сторонники Трампа, избиратели Трампа и сам Трамп никогда не живут в мире и благополучии. Еще четыре года ненависти, которые склоняют нас к миру, в котором я не хочу жить. Склоняют нас к миру, в котором будет трудно растить мою дочь. <…> К черту Дональда Трампа», — написала Зеглер.

Ее слова возмутили сторонников Трампа. Одна из них, телеведущая Мегин Келли посчитала, что с Зеглер «что‑то не так», раз актриса «ненавидит больше половины страны» из‑за политических предпочтений, и обозвала ту свиньей. Она обратилась к Disney с призывом переснять «Белоснежку», в которой Зеглер достался «любимый американцами персонаж».

Келли также припомнила случай с Джиной Карано, которую уволили из сериала «Мандалорец» из‑за постов со сравнением США и Третьего рейха. Тогда ее иск против голливудских студий спонсировал сторонник Трампа Илон Маск.

После скандала Зеглер выразила сожаление, что стала частью «негативного дискурса». «Ненависть и гнев заставили нас все дальше и дальше отходить от мира и взаимопонимания. <…> Эта неделя стала эмоциональной для многих из нас, но я твердо верю, что каждый имеет право на свое мнение, даже если оно отличается от моего. Я стремлюсь вносить позитивный вклад в лучшее следующего дня», — написала актриса в своих соцсетях.

Зеглер играет главную роль в ремейке «Белоснежки» от Disney с бюджетом 200 млн долларов. Вместе с ней снялась Галь Гадот, а соавтором сценария выступила Грета Гервиг. В конце августа вышел первый трейлер фильма — и получил неоднозначные отзывы.

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