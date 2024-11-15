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Римские политики выступили против «гладиаторских боев» с туристами в Колизее: «Мы не в Диснейленде»

Сегодня в 17:58
Фото: Hank Paul/Unsplash

Сервис по аренде жилья для отдыха Airbnb анонсировал экскурсию по Колизею и участие туристов в «гладиаторских боях». Однако городские политики Рима выступили против акции, передает CNN.

Airbnb и Археологический парк Колизея подписали контракт на сумму 1,5 млн долларов. Благодаря ему 16 туристов, которых выберут случайным образом, получат возможность «высвободить своего внутреннего гладиатора» и принять участие в «учебном бою» друг против друга в историческом облачении. Развлекательная экскурсия состоится в мае 2025 года.

«Вы почувствуете прилив адреналина, песок между пальцами и тяжесть доспехов. Вы услышите отголоски боев гладиаторов прошлого в катакомбах Колизея и безошибочно узнаваемый лязг стали на его арене. Вы увидите отражение луны на травертине сквозь пот, стекающий по вашему лицу. Вы станете гладиатором», — разрекламировали акцию в Airbnb.

Советник Рима по культуре Массимилиано Смериллио призвал Airbnb отменить акцию, которая «унижает историко-художественное наследие», и оставить деньги себе. Президент Комиссии по культуре Рима Эрика Батталья заявила, что объект наследия ЮНЕСКО нельзя превращать в парк развлечений, где «разыгрывают места для избранных».

Политик от популярной Демократической партии Энцо Фоски раскритиковал Археологический парк Колизея, который находится в ведении Министерства культуры, за сделку с Airbnb на фоне борьбы других итальянских городов с наплывом туристов. «Пиар-ход Airbnb, который, фактически завладев историческим центром, полностью изуродовал его и превратил в большой туристический парк, теперь хочет высмеять Колизей. Мы не в Диснейленде, мы в Риме. Время от времени кто‑то, кажется, забывает об этом», — сказал он.

Археологический парк Колизея, в свою очередь, заявил, что экскурсия пройдет, когда время посещения для туристов закончится. Airbnb же переадресовал все вопросы властям Рима.

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