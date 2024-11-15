Warner Bros. работает над ремейком «Запретной планеты»

Компания Warner Bros заключила сделку на создание новой версии классической научно-фантастической ленты 1956 года «Запретная планета», сообщает Deadline.
Сценаристом фильма выступит автор комиксов Брайан К.Вон, а продюсером — Эмма Уоттс.
«Запретная планета» считается одним из самых знаковых фильмов в жанре научной фантастики. Его ремейк так и не был снят на большом экране, хотя Джеймс Кэмерон, по некоторым данным, рассматривал такую возможность.
Действие ленты, частично основанной на пьесе Шекспира «Буря», происходит в XXIII веке. Звездолет C-57D прибывает на далекую планету Альтаир IV, чтобы разгадать загадку того, что случилось с предыдущим кораблем, отправленным за двадцать лет до этого.
Один из ученых того космического судна, доктор Эдвард Морбиус, предупреждает их, чтобы они не приземлялись из соображений безопасности, но C-57D все равно делает это. На поверхности планеты они встречают существо, которое убивает членов экипажа.
Одним из главных героев ленты становится Робби, первый робот в научно-фантастическом фильме, положивший начало роботам с искусственным интеллектом, которые стали частыми персонажами последующих космических картин.