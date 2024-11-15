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В Японии мужчина отказался от принятия решений. Он живет по единому расписанию уже 15 лет

Сегодня в 19:46
Фото: priscilladupreez/Unsplash

Японец Го Кита решил повысить свою продуктивность и осознанность необычным путем: он отказался от принятия повседневных решений вроде выбора еды и подбора одежды. Об этом написал South China Morning Post.

Мужчина уже 15 лет живет по единому расписанию. Он ест одни и те же блюда каждый день, надевает одни и те же вещи — и весьма доволен результатом такого образа жизни. По словам японца, он помогает ему сохранять ясность ума.

Идею отказа от принятия решений Ките подал бейсболист Ичиро Судзуки. Спортсмен также четко следует плану на день, что позволяет ему сфокусироваться на тренировках и результативности матчей.

Если Судзуки начинает каждый день с карри и риса, то Кито включает в свой завтрак рамен и орехи. На обед у Го — куриная грудка, а на ужин — жареная свинина с пророщенными бобами.

Японец включает в рацион биодобавки, чтобы соблюдать сбалансированную диету. В его гардеробе можно найти одинаковые футболки, рубашки, штаны, носки и белье. Все рутинные дела вроде бритья и стирки в жизни Кита тщательно спланированы.

Как утверждает Го, расписанный до мелочей график помогает ему лучше работать — мужчина задействован в индустрии информации. Он, вероятно, избегает «усталости от решений», о которой в последнее время говорят некоторые медики.

Они считают, что перенасыщение информацией и необходимость делать множество мелких выборов каждый день приводят людей к психическому истощению. Согласно исследованиям, люди принимают ежедневно до 35 тысяч решений, что ухудшает их способность рационально и быстро мыслить и толкает на необдуманные поступки.

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