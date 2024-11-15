Сериал «Огни ночной пятницы» получит ремейк

Шоураннер проекта Джейсон Катимс вернется к работе вместе с исполнительным продюсером Брайаном Грейзером из Imagine Entertainment, а Кристен Золнер из Imagine также выступит исполнительным продюсером.

Зрителям покажут новую историю с другими персонажами из мира школьного футбола. Возвращения участников оригинального актерского состава, таких как Кайл Чандлер, Конни Бриттон, Гай Чарлз и Джесси Племонс, не ожидается.

Оригинальный сериал «Огни ночной пятницы» выходил в эфир в течение пяти сезонов с 2006 по 2011 год, сначала на канале NBC, а затем на канале AT&T The 101 Network. Он был вдохновлен одноименным романом У.Г.Биссинджера 1990 года, который был впервые адаптирован Питером Бергом для фильма 2004 года с Билли Бобом Торнтоном в главной роли.