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В Сибири впервые нашли котенка саблезубой кошки. Он жил в Якутии 35 000 лет назад

Сегодня в 18:48
Фото: Kurt Cotoaga/Unsplash

Неподалеку от реки Бадяриха в Якутии нашли тело котенка саблезубой кошки. Такое открытие в Сибири сделали впервые, сообщили в журнале Scientific Reports.

Мумию животного, которое жило примерно 35 000 лет назад, обнаружили в вечной мерзлоте. У нее сохранилась передняя часть туловища, две лапы с когтями и тазовые кости, а также шерсть.

Ученые изучили находку и выяснили, что котенок саблезубой кошки имел заметные отличия от современных детенышей львов. У него была необычная форма морды, большой рот и маленькие уши, массивная шея и удлиненные конечности.

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Специалисты пришли к выводу, что котенок умер в возрасте примерно трех недель. Общая длина его тела, вероятно, составляла около 35,5 см. Сохранившийся фрагмент тела имеет длину 27,3 см, голова — 10,8 см.

«Мы устанавливаем, что мумия принадлежит к роду Homotherium Fabrini, 1890 на основании ряда морфологических признаков нижней челюсти: выраженный нижнечелюстной фланец, короткий и низкий венечный отросток, глубокая область симфиза и приподнятое положение резцов относительно ряда щечных зубов», — заявили исследователи.

Они отметили, что «впервые в истории палеонтологических исследований непосредственно изучен внешний облик вымершего млекопитающего, не имеющего аналогов в современной фауне».

Авторами открытия стал профессор Алексей Лопатин и его коллеги из московского Палеонтологического института, Геологического института РАН, Академии наук Республики Саха, Новосибирского университета и Института экологии растений и животных в Екатеринбурге.

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