Депутаты-маори исполнили традиционный танец, протестуя против спорного законопроекта

Члены партии Te Pati Maori выразили протест в новозеландском парламенте, исполнив традиционный танец маори хака. Так они хотели сорвать голосование по спорному законопроекту, сообщает CNN.

Заседание пришлось ненадолго остановить, поскольку к танцу присоединились люди на балконе, крики заглушили остальных присутствующих в зале.

Видео: @Maori_Party/X

Депутаты-маори выступили против законопроекта, который переосмысляет 184-летний договор между британцами и коренным населением («Договор Вайтанги»). Этот документ регулирует вопросы земли, культурных прав и взаимодействия маори с властями, до сих пор определяя законодательство и политику в стране.

На основе толкований договора в законодательстве Новой Зеландии появились несколько принципов.

— Партнерство: маори и Корона должны сотрудничать честно и добросовестно.

— Участие: маори получают возможность участвовать в принятии решений на всех уровнях.

— Защита: правительство обязано активно защищать права, интересы и культурные ценности маори.

Однако либертарианская партия AСТ, входящая в коалиционное правительство, считает установившиеся принципы дискриминационными и разделяющими людей по расовому признаку. По мнению либертарианцев, эти принципы создают двойную систему ― для маори и не-маори. В частности, автор законопроекта Дэвид Сеймур считает, что совместное принятие решений между маори и Короной, а также квоты, призванные исправить недопредставленность маори в государственных учреждениях, «противоречат принципу равных прав».

В законопроекте, предложенном АСТ, некоторые принципы, касающиеся прав маори, заменены общими формулами ― «правительство и парламент действуют в интересах всех граждан», «все равны перед законом и имеют одинаковые права без дискриминации».

Многие маори и их сторонники считают, что законопроект подрывает права коренных народов страны. С севера Новой Зеландии сотни протестующих направились в столицу страны Веллингтон. Там они планируют собрать на митинг десятки тысяч человек.