Депутаты-маори исполнили традиционный танец, протестуя против спорного законопроекта

Члены партии Te Pati Maori выразили протест в новозеландском парламенте, исполнив традиционный танец маори хака. Так они хотели сорвать голосование по спорному законопроекту, сообщает CNN.
Заседание пришлось ненадолго остановить, поскольку к танцу присоединились люди на балконе, крики заглушили остальных присутствующих в зале.
Депутаты-маори выступили против законопроекта, который переосмысляет 184-летний договор между британцами и коренным населением («Договор Вайтанги»). Этот документ регулирует вопросы земли, культурных прав и взаимодействия маори с властями, до сих пор определяя законодательство и политику в стране.
На основе толкований договора в законодательстве Новой Зеландии появились несколько принципов.
— Партнерство: маори и Корона должны сотрудничать честно и добросовестно.
— Участие: маори получают возможность участвовать в принятии решений на всех уровнях.
— Защита: правительство обязано активно защищать права, интересы и культурные ценности маори.
Однако либертарианская партия AСТ, входящая в коалиционное правительство, считает установившиеся принципы дискриминационными и разделяющими людей по расовому признаку. По мнению либертарианцев, эти принципы создают двойную систему ― для маори и не-маори. В частности, автор законопроекта Дэвид Сеймур считает, что совместное принятие решений между маори и Короной, а также квоты, призванные исправить недопредставленность маори в государственных учреждениях, «противоречат принципу равных прав».
В законопроекте, предложенном АСТ, некоторые принципы, касающиеся прав маори, заменены общими формулами ― «правительство и парламент действуют в интересах всех граждан», «все равны перед законом и имеют одинаковые права без дискриминации».
Многие маори и их сторонники считают, что законопроект подрывает права коренных народов страны. С севера Новой Зеландии сотни протестующих направились в столицу страны Веллингтон. Там они планируют собрать на митинг десятки тысяч человек.
Несмотря на протест депутатов Te Pati Maori, законопроект прошел первое чтение. Однако партнеры либертарианской партии по коалиции уже заявили, что не поддержат его в качестве закона. Поэтому в следующем чтении его, вероятно, отклонят.