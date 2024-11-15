Конан О’Брайен проведет церемонию «Оскар»

Комик и бывший ведущий вечерних шоу Конан О’Брайен назначен ведущим 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Об этом объявила Академия кинематографических искусств и наук, передает Variety.

Это первый опыт О’Брайена в качестве ведущего киноцеремонии, последние два года ее вел Джимми Киммел.

О’Брайен отреагировал на объявление с юмором. «Америка требовала этого, и теперь это происходит: Taco Bell добавил в меню большую сырную чалупу. Из других новостей: я проведу „Оскар“», — сказал он.

«Мы очень рады и польщены тем, что несравненный Конан О’Брайен проведет церемонию вручения „Оскара“ в этом году», — говорится в совместном заявлении генерального директора Академии Билла Крамера и президента Джанет Янг.

«Он идеально подходит для того, чтобы стать ведущим нашего всемирного праздника кино из‑за своего блестящего юмора, любви к фильмам и опыта работы в прямом эфире. Его удивительная способность общаться с аудиторией соберет зрителей вместе, чтобы сделать то, что „Оскар“ делает лучше всего — чествовать выдающиеся фильмы и кинематографистов этого года», — добавили они.

Президент Disney Television Group Крейг Эрвич подчеркнул, что О’Брайен идеально подходит для роли ведущего. «Конан — выдающийся комедийный голос, чей успех на протяжении десятилетий отмечен его неповторимым юмором и точкой зрения. Он присоединился к легендарному списку великих комедийных актеров, которые выступали в этой роли, и нам очень повезло, что он будет в центре сцены на церемонии вручения „Оскара“», — заявил он.

О’Брайен известен как ведущий поздних ночных шоу, которыми он руководил в течение двух десятилетий, включая передачи «Поздней ночью с Конаном О’Брайеном», «Сегодня вечером с Конаном О’Брайеном» и «Конан». До этого он построил карьеру сценариста для шоу «Субботним вечером в прямом эфире» и «Симпсоны».