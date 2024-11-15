Возраст лишения девственности во Франции вырос. В стране стало меньше секса

Средний возраст потери девственности во Франции увеличился на год. Однако число половых партнеров в течение жизни французов в среднем стало больше, передает The Guardian данные большого исследования Национального института здравоохранения и медицины Франции.

Ученые выяснили, что по состоянию на 2023 год средний возраст потери девственности у французских женщин составил 18,2 года, а у мужчин — 17,7 лет. В 2010 году первый секс у французов обычно происходил в 17,3 года.

В то же время среднее количество сексуальных партнеров у француженок в возрасте 18–69 лет составило 7,9 человека — против 3,4 в 1992-м и 4,5 в 2006-м. У француз этот показатель в два раза больше — 16,4 человека, а в 2006-м было 11,9.

Однако сексуальная активность граждан Франции идет на убыль. Так, в 1992 году 86,4% женщин в возрасте 18-69 лет заявили, что хотя бы раз занимались сексом в последний год. В 2006-м их количество уменьшилось до 82,9%, в 2023-м — до 77,2%. Среди мужчин цифры такие: 1992 год — 92,1%, 2006-й — 89,1%, 2023-й — 81,6%.

Авторы исследования заявили о появлении «современного парадокса сексуальности»: секса стало меньше, но он стал более разнообразным. У этой тенденции, по их словам, много причин: «Прежде всего, следует отметить, что женщины и мужчины моложе 69 лет во Франции сегодня реже состоят в отношениях, чем в предыдущие десятилетия. Из‑за этого периоды без постоянного партнера в 2023 году более распространены, чем в прошлом».

Ученые также упомянули современные технологии, которые изменили сексуальный образ жизни молодежи: теперь они переживают интимный опыт «не только в физическом пространстве, но и в цифровом». Особенно активно это происходил в период пандемии COVID-19 и изоляции, когда «ожидания молодых людей относительно сексуальности» могли претерпеть изменения.