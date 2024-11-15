Возраст лишения девственности во Франции вырос. В стране стало меньше секса

Сегодня / 16:35
Стивен Кинг ушел из X, назвав атмосферу на платформе «слишком токсичной»
Сегодня / 19:46
В Японии мужчина отказался от принятия решений. Он живет по единому расписанию уже 15 лет
Сегодня / 19:43
Сериал «Огни ночной пятницы» получит ремейк
Сегодня / 19:27
Депутаты-маори исполнили традиционный танец, протестуя против спорного законопроекта
Сегодня / 18:48
В Сибири впервые нашли котенка саблезубой кошки. Он жил в Якутии 35 000 лет назад
Сегодня / 18:46
Конан О’Брайен проведет церемонию «Оскар»
Сегодня / 17:43
Гриб, превращающий людей в зомби в The Last of Us, может стать новым лекарством от рака
Сегодня / 17:00
Найдены девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве. Они ушли из дома и сбежали в Крым
Сегодня / 16:59
Керем Бюрсин попадает в Османскую империю в тизере-трейлере турецкого ремейка «Холопа»
Сегодня / 15:59
Трамп решил судиться со СМИ, которые, как ему кажется, относятся к нему предвзято
Сегодня / 15:59
В Итальянских Альпах нашли уникальные следы доисторических животных
Сегодня / 15:51
РКН: изменений в работе YouTube в России нет
Сегодня / 15:11
Скончался продюсер The Who и The Kinks Шел Талми
Сегодня / 14:55
«Это совсем не главное»: в Кремле считают, что «проблема ютуба» не в приоритете у россиян
Сегодня / 14:43
Нейросеть «Яндекса» назвала террориста Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика
Сегодня / 14:32
Дэвид Линч рассказал, что уже не может передвигаться без кислородной маски
Сегодня / 14:17
Илон Маск попросил «революционеров с высоким IQ» бесплатно поработать на Трампа
Сегодня / 13:40
Продюсеры «Богемской рапсодии» работают над байопиком о Boyz II Men
Сегодня / 13:06
Джо Экзотик попросил Дональда Трампа помиловать его
Сегодня / 12:58
Силовики пришли с обыском к автору арт-объекта «Идите лесом»
Сегодня / 12:38
Дарья Виардо выпустила клип «И кем бы ты ни был». Песня стала саундтреком «Любви Советского Союза»
Сегодня / 11:40
Программиста из России приговорили к пяти годам в США за крупнейшую кражу криптовалюты
Сегодня / 11:26
Дев Пател назвал сериал «Skins» «маленькой сыпью, которая не проходит»
Сегодня / 11:02
Пол Мескаль и Ридли Скотт поссорились на съемках «Гладиатора-2» из‑за трюка
Сегодня / 11:00
В Швеции все говорят о бананофобии министра. Премьер призвал не шутить об этом
Сегодня / 10:07
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку. Она была ранена
Сегодня / 09:40
Ева Лонгория уехала из США во время пандемии и не собирается возвращаться после избрания Трампа
Сегодня / 09:17
«Аэрофлот» перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Сегодня / 09:08
В конце ноября стартуют съемки последнего сезона сериала «Пацаны»
Сегодня / 01:56
Режиссер Стив МакКуин рассказал, что пережил рак
Сегодня / 01:13
GlobalCheck: YouTube вновь стал доступен в России
Сегодня / 00:22
В Иране начнут лечить женщин, не желающих носить хиджаб
Сегодня / 00:01
Сатирический сайт The Onion выкупил проект Алекса Джонса Infowars
Вчера / 23:35
СМИ: Софи Тернер обсуждает участие в сериале «Лара Крофт» Фиби Уоллер-Бридж
Вчера / 23:05
Лиза Кудроу продает дом и скрывает мрачные тайны в трейлере сериала «За красивым фасадом»

Возраст лишения девственности во Франции вырос. В стране стало меньше секса

Сегодня в 16:59
Фото: Cyrus Crossan/Unsplash

Средний возраст потери девственности во Франции увеличился на год. Однако число половых партнеров в течение жизни французов в среднем стало больше, передает The Guardian данные большого исследования Национального института здравоохранения и медицины Франции.

Ученые выяснили, что по состоянию на 2023 год средний возраст потери девственности у французских женщин составил 18,2 года, а у мужчин — 17,7 лет. В 2010 году первый секс у французов обычно происходил в 17,3 года.

В то же время среднее количество сексуальных партнеров у француженок в возрасте 18–69 лет составило 7,9 человека — против 3,4 в 1992-м и 4,5 в 2006-м. У француз этот показатель в два раза больше — 16,4 человека, а в 2006-м было 11,9.

Однако сексуальная активность граждан Франции идет на убыль. Так, в 1992 году 86,4% женщин в возрасте 18-69 лет заявили, что хотя бы раз занимались сексом в последний год. В 2006-м их количество уменьшилось до 82,9%, в 2023-м — до 77,2%. Среди мужчин цифры такие: 1992 год — 92,1%, 2006-й — 89,1%, 2023-й — 81,6%.

Авторы исследования заявили о появлении «современного парадокса сексуальности»: секса стало меньше, но он стал более разнообразным. У этой тенденции, по их словам, много причин: «Прежде всего, следует отметить, что женщины и мужчины моложе 69 лет во Франции сегодня реже состоят в отношениях, чем в предыдущие десятилетия. Из‑за этого периоды без постоянного партнера в 2023 году более распространены, чем в прошлом».

Ученые также упомянули современные технологии, которые изменили сексуальный образ жизни молодежи: теперь они переживают интимный опыт «не только в физическом пространстве, но и в цифровом». Особенно активно это происходил в период пандемии COVID-19 и изоляции, когда «ожидания молодых людей относительно сексуальности» могли претерпеть изменения.

Французские медики среди прочего выяснили, что 86% женщин и 92% мужчин регулярно занимаются оральным сексом, 25% респонденток занимаются анальный и почти 100% выбирают ежедневную мастурбацию.

Подробности по теме
Зумеры фантазируют о моногамии, бумеры — о сексе по дружбе. Как так вышло?
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами