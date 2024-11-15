Найдены девочки, похитившие кота из зоомагазина в Москве. Они ушли из дома и сбежали в Крым

Московские правоохранители установили местонахождение двух девочек, похитивших кота из зоомагазина у «Речного вокзала». Оказывается, после похищения они сбежали от родителей в Крым.

Детей обнаружили в городе Алуште, говорится в телеграм-канале официальной представительницы МВД Ирины Волк. В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям.

Жизни и здоровью девочек ничего не угрожает, отметили в МВД. О судьбе кота там ничего не сообщили, как и о том, каким образом несовершеннолетние добрались до Крыма. МВД опубликовало разговор с девочками. Она из похитительниц сказала, что после того, как они вышли из зоомагазина, кот сбежал.

Волонтеры сообщили «Комсомольской правде»: «Вроде как они выкинули его где‑то на юге Москвы. Где — не помнят. И это просто кошмар: Лучик не приспособлен к жизни на улице. Там же сейчас мороз, его нужно срочно спасать!» По словам родителей девочек, похитительницы в последний раз видели кота «у Домодедово» (но неясно, идет ли речь о станции метро или о городе).

Девочки украли Лучика из зоомагазина на Фестивальной улице, 2б, несколько дней назад. Их действия попали на камеры видеонаблюдения. Зоозащитники, занявшиеся поиском кота, описали девочек как «двух подростков странного вида, предположительно квадроберов».