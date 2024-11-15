Керем Бюрсин попадает в Османскую империю в тизере-трейлере турецкого ремейка «Холопа»

«Централ Партнершип» опубликовала тизер-трейлер турецкого «Холопа» с подзаголовком «Великолепный век». Его премьера состоится 23 января.

Сюжет грядущего фильма повторит российскую версию и расскажет об избалованном наследнике Мете, которого решают перевоспитать необычным способом.

Однажды мажор просыпается во времена Османской империи XVI века. Теперь ему нужно будет сделать все, чтобы выбраться.

Главную роль в комедии «Холоп» получил Керем Бюрсин, ставший известным после сериала «Постучись в мою дверь», где он исполнил роль Серкана Болата. В каст также вошли Ахмет Мюмтаз Тайлан, Эркан Колчак Кестендиль, Мелис Сезен и другие.