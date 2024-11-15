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Трамп решил судиться со СМИ, которые, как ему кажется, относятся к нему предвзято

Сегодня в 15:59
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Дональд Трамп подал целую серию судебных исков против газет и изданий, которые критиковали его. Будущий президент США требует от них миллиардов долларов, сообщает The Guardian.

За несколько дней до президентских выборов газета The New York Times (NYT) и издательство Penguin Random House получили письмо с требованием компенсировать Трампу 10 млрд долларов за статьи с критикой. Авторов статей Питера Бейкера, Майкла С.Шмидта, Сюзанну Крейг и Расса Бюттнера обвинили в «ложных и клеветнических заявлениях» о политике, а NYT назвали «полноценным рупором Демократической партии», который занимается «промышленным распространением клеветы против политических оппонентов». Так, республиканца возмутила статья Шмидта от 22 октября, в которой говорилось, что «Трамп будет править как диктатор».

NYT, по мнению Трампа и его юристов, «намеревалась опорочить и унизить всемирно известный бренд Трампа, который потребители давно ассоциируют с совершенством, роскошью и успехом в сфере развлечений, гостеприимством и недвижимостью, <…> и [распространяла] ложную и злонамеренную клевету и уничижала его как кандидата» в президенты США.

Иски также поступили в отношении издания Daily Beast и телеканала CBS News. Последнего обвиняют во вмешательстве в выборы из‑за монтажа интервью с Камалой Харрис 7 октября и «усилиях, чтобы Камалу избрали», поэтому от него просят 10 млрд долларов. Канал называет иск «совершенно необоснованным» и отрицает, что интервью было отредактировано.

После победы Трампа на выборах Комитет по защите журналистов США назвал угрозы политика в адрес прессы «явной и прямой угрозой свободе СМИ». «Репортеры без границ» выступили с аналогичным заявлением.

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