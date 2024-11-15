Стивен Кинг ушел из X, назвав атмосферу на платформе «слишком токсичной»

Стивен Кинг заявил, что покинет X, назвав платформу «слишком токсичной».

«Я ухожу из Twitter. Пытался остаться, но атмосфера стала слишком токсичной. Если хотите, следите за мной на Threads*», — написал он в своем последнем посте.

В 2022 году Кинг уже грозил уйти из соцсети, когда Илон Маск купил ее и заявил, что будет взимать с пользователей 20 долларов за сохранение синей галочки верификации.

«20 долларов в месяц за сохранение моей синей галочки? К черту это, они должны платить мне. Если это будет введено, я уйду», — писал он.

Кинг нередко критиковал бизнесмена. Так, во время президентской избирательной кампании писатель упрекал Маска в том, что он использовал свой аккаунт для поддержки кандидатуры Дональда Трампа.