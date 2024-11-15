РКН: изменений в работе YouTube в России нет

Качество работы сервиса YouTube в России не изменилось, сообщили в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора.

Накануне СМИ со ссылкой на сервис мониторинга блокировок GlobalCheck написали, что видеохостинг вновь заработал у всех операторов связи. Согласно GlobalCheck, доступность YouTube в России составляет 100%, хотя в последние месяцы этот показатель не превышал 80%. При этом больше половины читателей «Афиши Daily», прошедших опрос, сообщили, что YouTube у них не работает или работает медленно.

В Роскомнадзоре отметили, что GlobalCheck проверяет лишь доступность сайтов, а не качество их работы.

Статистика самого Google также не зафиксировала изменений трафика ютуба в России. Согласно ей, российский трафик ютуба заметно снизился поле 8 августа, после чего находится примерно на одном уровне.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он считает, что проблема замедления ютуба не приоритетная для россиян. По его словам, часть проблем с работой сервиса связана с позицией Google, не выполняющей законы РФ.

Новости о том, что ютуб в России вновь работает без ограничений, появились на следующий день после того, как глава «Мосфильма» Карен Шахназаров сказал, что Владимир Путин пообещал разобраться с проблемой. По словам Шахназарова, он затронул тему замедления ютуба на встрече с президентом.