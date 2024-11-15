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В Итальянских Альпах нашли уникальные следы доисторических животных

Сегодня в 15:59
Фото: Elio Della Ferrera/Museo di Storia Naturale di Milano

В северной части Итальянских Альп турист наткнулся на первые следы целой доисторической экосистемы, пишет The Guardian.

Ученые считают находку отпечатками ног рептилий и амфибий, следы стали заметны в результате таяния снега и льда, вызванного климатическим кризисом. По словам экспертов, возраст обнаруженных следов в горном массиве Вальтеллина-Ороби в Ломбардии составляет 280 млн лет и датируется пермским периодом — эпохой, предшествовавшей появлению динозавров.

Клаудия Стеффенсен из деревни Ловеро в провинции Сондрио вместе с мужем пробиралась по каменистой тропе в долине Амбрия, недалеко от швейцарской границы, когда наступила на светло-серый камень, покрытый «странными узорами».

«Это был очень жаркий день, и мы хотели спастись от зноя, поэтому отправились в горы. Когда мы спускались обратно, нам пришлось очень осторожно идти по тропинке. Мой муж шел впереди меня, глядя прямо перед собой, а я смотрела себе под ноги. Я наступила на камень, который показался мне странным — он больше походил на цементную плиту. Затем я заметила странные круглые узоры с волнистыми линиями. Я присмотрелась и поняла, что это отпечатки ног», — рассказала Стеффенсен в интервью The Guardian.

Женщина сфотографировала камень и отправила снимок своему другу Элио Делла Феррере, фотографу, специализирующемуся на природе, а также Кристиано Даль Сассо, палеонтологу из Музея естественной истории в Милане, который, в свою очередь, проконсультировался с другими экспертами.

Оказалось, что отпечатки, найденные на высоте 1700 метров над уровнем моря, принадлежат доисторической рептилии.

© Museo di Storia Naturale di Milano

Эксперты составили карту природного парка Вальтеллина-Ороби, в том числе на высоте почти 3 000 метров, и, посещая это место с лета 2023 года, обнаружили сотни других окаменелых отпечатков лап рептилий, амфибий и насекомых, которые, по их словам, часто были выровнены, образуя «дорожки». Предполагается, что эти следы принадлежат по меньшей мере пяти различным видам животных.

«Динозавров еще не существовало, но авторы самых крупных следов должны были иметь значительные размеры — до 2-3 метров в длину», — заявил Сассо. Ихнолог и палеонтолог Лоренцо Маркетти из берлинского музея естественной истории, сказал, что отпечатки настолько хорошо сохранились, что на них видны «впечатляющие детали», например «отпечатки ногтей и кожи живота некоторых животных».

В экосистеме также были обнаружены окаменелые фрагменты растений, семена и даже отпечатки дождевых капель.

Пермский период закончился крупнейшим массовым вымиранием, спровоцированным резким повышением температуры, которое когда‑либо знал мир. Сегодня глобальное потепление позволило обнаружить в итальянских Альпах следы других доисторических животных, в том числе отпечатки лап крокодилоподобной рептилии, найденные на высоте 2200 метров в Альтопиано делла Гардетта, в провинции Кунео в Пьемонте.

«Находка в долине Амбрия также является следствием изменения климата», — сказал Дориано Кодега, президент природного парка Valtellina Orobie.

«Исключительная особенностью стала высота над уровнем моря — эти реликвии нашли очень высоко, и они очень хорошо сохранились. Эта местность подвержена оползням, поэтому здесь также происходили отколы горных пород, которые и привели к появлению этих окаменелостей. Это очень важное палеонтологическое открытие», — добавил он.

Некоторые из реликвий недавно привезли в Милан, скоро их выставят в музее естественной истории. По словам экспертов, исследования на этом месте будут продолжаться. Стеффенсен, чья находка стала известна как «Скала Зеро», сказала: «Я испытываю чувство гордости, особенно за то, что внесла небольшой вклад в науку».

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