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«Это совсем не главное»: в Кремле считают, что «проблема ютуба» не в приоритете у россиян

Сегодня в 14:55
Фото: «АТН: новости Беларуси и мира»/YouTube

Проблему с доступом к ютубу нельзя считать приоритетной у жителей РФ. По поводу замедления сервиса пресс-секретарь президента Дмитрий Песков советовал обращаться в Роскомнадзор, передают «Ведомости».

«Насколько я знаю, насколько нам известно, все-таки вот эта проблема ютуба, она никоим образом не относится к перечню таких приоритетных вопросов на повестке дня у людей. Поэтому такая постановка вопроса, „когда россиянам вернут ютуб“, ну, я бы с ним, наверное, не согласился. Это совсем не главное сейчас», — сказал Песков.

Чиновник повторил официальное объяснение властей, что проблемы с работой YouTube связаны с позицией его владельцев и приостановкой обслуживания техники.

Накануне, 14 ноября, режиссер Карен Шахназаров сообщил, что Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением ютуба. В тот же день в сети появились сообщения, что у части пользователей из РФ сервис стал работать без перебоев.

Замедление ютуба началось в середине июля этого года. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн называл «деградацию» сервиса «вынужденным шагом, направленным против администрации иностранного ресурса, который по-прежнему считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

Отсутствие распоряжения замедлять ютуб от официальных лиц толкнуло некоторых провайдеров на внедрение в сети средств обхода блокировки. На это РКН ответил угрозой штрафов и лишения лицензий, а также блокировкой сайта расширения «ЮБуст».

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