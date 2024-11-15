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Нейросеть «Яндекса» назвала террориста Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика

Сегодня в 14:43
Иллюстрация: Telescreen

Сервис «Нейро» от «Яндекса» назвал чеченского террориста Шамиля Басаева прототипом Снусмумрика ― персонажа книг о муми-троллях шведской писательницы Туве Янссон.

На вопрос, чеченец ли Снусмумрик, сервис ответил, что это не так, однако прототипом персонажа послужил один из руководителей непризнанной Чеченской Республики Ичкерия Шамиль Басаев. Об этом якобы свидетельствует тот факт, что оба носили зеленые шляпы.

Скриншот с ответом нейросети разлетелся по соцсетям. Информацию проверили журналисты из РИА «Новости» и «Газеты.ру», которым «Нейро» ответил аналогично.

Снусмумрик впервые упоминается в книге, вышедшей в 1946 году. При этом Басаев родился почти на 20 лет позже ― в 1965-м.

После того как ситуация получила резонанс, знания нейросети поправили. Теперь «Нейро» выдает, что прототипом Снусмумрика стал финский журналист Атос Казимир Виртанен.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что при составлении ответа «Нейро» опирается на источники из поисковой выдачи. Иногда алгоритмы сети выбирают нерелевантный источник, а пользователи могут пожаловаться на такой ответ, благодаря чему чат-бот будет дообучаться, пояснили в компании.

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