Илон Маск попросил «революционеров с высоким IQ» бесплатно поработать на Трампа

Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили «революционерам с высоким IQ» присоединиться к их новому Департаменту эффективности правительства (DOGE).

Они ищут тех, кто готов работать бесплатно более 80 часов в неделю над новым проектом Дональда Трампа. «Если это вы, напишите в этот аккаунт свое резюме. Илон и Вивек рассмотрят 1% лучших кандидатов», — говорится в сообщении департамента, который не входит в состав федерального правительства, отсылает к мему с изображением собаки породы сиба-ину.

Маск отдельно отметил, что согласившиеся на работу «сильно помогут Америке». «Действительно, это будет утомительная работа, вы наживете себе кучу врагов, а вознаграждение будет нулевым. Ну что за сделка!» — написал он.

Ранее Дональд Трамп объявил о назначении Маска и Рамасвами для совместного руководства консультативным советом DOGE.

«Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, снижению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств — все это необходимо для движения „Спасем Америку“», — заявил тогда Трамп.