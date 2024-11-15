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Илон Маск попросил «революционеров с высоким IQ» бесплатно поработать на Трампа

Сегодня в 14:17
Фото: Premiere Picture

Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили «революционерам с высоким IQ» присоединиться к их новому Департаменту эффективности правительства (DOGE).

Они ищут тех, кто готов работать бесплатно более 80 часов в неделю над новым проектом Дональда Трампа. «Если это вы, напишите в этот аккаунт свое резюме. Илон и Вивек рассмотрят 1% лучших кандидатов», — говорится в сообщении департамента, который не входит в состав федерального правительства, отсылает к мему с изображением собаки породы сиба-ину.

Маск отдельно отметил, что согласившиеся на работу «сильно помогут Америке». «Действительно, это будет утомительная работа, вы наживете себе кучу врагов, а вознаграждение будет нулевым. Ну что за сделка!» — написал он.

Ранее Дональд Трамп объявил о назначении Маска и Рамасвами для совместного руководства консультативным советом DOGE.

«Вместе эти два замечательных американца проложат моей администрации путь к демонтажу правительственной бюрократии, сокращению избыточного регулирования, снижению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств — все это необходимо для движения „Спасем Америку“», — заявил тогда Трамп.

Он также назвал вновь созданный департамент «Манхэттенским проектом» нашего времени. Эта исследовательская программа под руководством США была направлена на создание ядерной бомбы во время Второй мировой войны, которая убила примерно 214 тыс. человек в Японии в 1945 году.

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