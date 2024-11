Продюсеры «Богемской рапсодии» работают над байопиком о Boyz II Men

В работе находится байопик о легендарной R’n’B-группе Boyz II Men. Фильм станет хроникой ее 30-летней карьеры, породившей хиты «End of the Road», «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday», «On Bended Knee», «One Sweet Day» и «Motownphilly». Об этом рассказал Variety.