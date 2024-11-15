Продюсеры «Богемской рапсодии» работают над байопиком о Boyz II Men

В работе находится байопик о легендарной R’n’B-группе Boyz II Men. Фильм станет хроникой ее 30-летней карьеры, породившей хиты «End of the Road», «It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday», «On Bended Knee», «One Sweet Day» и «Motownphilly». Об этом рассказал Variety.

Продюсированием картины займутся Денис О’Салливан («Богемская рапсодия») и Джефф Каллигери («Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной») через компании Compelling Pictures и Primary Wave. Исполнительными продюсерами выступят участники Boyz II Men Натан Моррис, Шон Стокман и Ванья Моррис.

Compelling также заявила о работе над многосерийным документальным фильмом о группе в 1990-х и 2000-х годах и ее сегодняшнем успехе.

«Мы ждали, когда найдем правильных партнеров, которые поймут нашу историю и захотят рассказать о ней. Денис и Джефф из Compelling Pictures поняли нас с первого дня», — сказал Натан Моррис. В настоящий момент О’Салливан и Каллигери ведут переговоры со сценаристами и режиссерами.

Группа Boyz II Men дебютировала в 1991 году с альбомом «Cooleyhighharmony», занявшим первое место в чартах, и с тех пор стала самой популярной R’n’B-группой всех времен, продав более 60 миллионов альбомов по всему миру.

«Мы выросли как большие поклонники Boyz II Men и провели последние пару лет, узнав ребят и подружившись с ними, и для нас огромная честь помочь перенести их уникальную и нерассказанную историю на большой экран», — рассказали продюсеры фильма.