Джо Экзотик попросил Дональда Трампа помиловать его

Заводчик диких животных Джо Экзотик и звезда сериала Netflix «Король тигров», который сейчас сидит в тюрьме, попросил Дональда Трампа помиловать его.

Он написал письмо избранному президенту с просьбой взять его дело на контроль: «В 2021 году за вас вступилось множество людей, которые с тех пор живут в аду. Все надеются, что вы сдержите обещания, данные во время предвыборной кампании, в том числе помиловать всех в январе 2025 года».

Экзотик заявил, что некоторые из этих людей застряли в одиночных камерах или покончили с собой. «Некоторые, как я, боролись, как черт, чтобы выжить, надеясь, что вы победите на этих выборах», — добавил он.

Экзотик также заявил, что он хотел бы получить должность в Службе охраны рыбных ресурсов и диких животных США: «Пришло время привнести немного честности в этот департамент, потому что бывший директор Дэн Эш заботился только о себе и своем положении в Ассоциации зоопарков и аквариумов. (Он использовал свое федеральное положение, чтобы вывести меня из бизнеса и посадить в тюрьму в интересах своей некоммерческой организации, AZA)».