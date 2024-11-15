Силовики пришли с обыском к автору арт-объекта «Идите лесом»

В Нижнем Новгороде силовики провели обыск у художника Александра Курицына ― автора арт-объекта «Идите лесом» в Екатеринбурге, работающему под псевдонимом Синий Карандаш. Об этом сообщил близкий к силовикам телеграм-канал «Оперативные сводки» и «Коммерсант-Приволжье».

В ходе обысков у Курицына изъяли средства коммуникации и литературу, их направят на экспертизу. По информации «Оперативных сводок», у ФСБ и МВД «появились подозрения о причастности художника к деятельности в интересах различных антироссийских структур».

Близкий к силовикам телеграм-канал так описывает Курицына: «Этот горе-рисовальщик известен тем, что он, сидя на зарплате Волго-Вятского филиала ГМИИ имени А.С.Пушкина (простыми словами — Арсенал в Кремле), систематически колесит по городам страны и делает различные надписи (надо отметить, что уровень мастерства реально где‑то 6–7-й класс школы). В этих каракулях видны: скрытый антироссийский подтекст и пропаганда запрещенных проукраинских структур, а также критика руководства страны и СВО».

В начале ноября Курицын принял участие в арт-фестивале «ЧÖ» в Екатеринбурге. На бетонной стене возле здания местного главпочтамта он создал надпись «Идите лесом», а рядом повесил карту лесов Екатеринбурга.

Надпись возмутила местного депутата от «Единой России» Алексея Свалова. В «Идите лесом» он увидел отсылку к одноименному проекту бывшего главы «Ночлежки» Григория Свердлина*. Этот проект помогает россиянам скрыться от мобилизации и призыва в армию.

После этого организаторам фестиваля «ЧÖ» начали поступать угрозы, из‑за которых им прошлось свернуть деятельность до конца года. «Сезон „Перспектива слов“ завершается досрочно. Это связано с потенциальными угрозами безопасности участникам нашей команды и художникам», — пояснили они.