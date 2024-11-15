Программиста из России приговорили к пяти годам в США за крупнейшую кражу криптовалюты

Суд в США приговорил программиста из России Илью Лихтенштейна к пяти годам тюрьмы за отмывание доходов от взлома и кражи 120 000 биткоинов с криптобиржи Bitfinex. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Лихтенштейн, имеющий гражданство США и России, в 2016 году с помощью передовых хакерских инструментов взломал сеть Bitfinex. Обманным путем он авторизовал более 2000 транзакций, переведя 119 754 биткоина на свой криптовалютный кошелек. Затем он удалил из сети данные, которые могли бы раскрыть его действия. После этого при содействии своей жены Хизер Морган он «применил многочисленные сложные методы отмывания денег», отмечает Минюст.

В частности, сообщники использовали фиктивные личности и переводили средства в другие криптовалюты, а также обменивали на золото. Лихтенштейн во время семейных поездок встречался с курьерами и переводил отмытые деньги на родину, утверждают прокуроры.

Часть выведенных средств пошла на различные покупки, к примеру, на подарочную карту магазина Walmart на сумму 500 долларов. Покупки с этой карты во многом и помошли выйти на след преступников.

Кража с Bitfinex стала одной из крупнейших в истории криптовалюты. На момент преступления сумма украденного составляла 71 млн долларов, однако затем из‑за резкого подорожания биткоина выросла до 4,5 млрд. По текущему курсу она превышает 10 млрд долларов. Заместитель генпрокурора США Лиза Монако сказала, что изъятые в ходе этого дела активы стали крупнейшей конфискацией в истории американского Минюста.

Лихтенштейна и Морган задержали в феврале 2022 года. В августе 2023-го супруги признали вину в сговоре с целью отмывания денег. Приговор Морган должны вынести 18 ноября.

До задержания Морган и Лихтенштейн пытались вести успешную жизнь IT-предпринимателей и лидеров мнений. На сайте Forbes в биографии Морган говорится, что она — экономистка-международница, предпринимательница, инвесторка, экспертка в области убеждения и социальной инженерии, соучредительница и гендиректор компании Endpass, которая использует ИИ для обнаружения мошенничества, а в свободное от работы время ей нравится читать рэп и создавать модную одежду.

На ютубе есть десятки рэп-клипов с нецензурной лексикой, созданных Морган под псевдонимом Razzlekhan.