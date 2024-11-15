Дарья Виардо выпустила клип «И кем бы ты ни был». Песня стала саундтреком «Любви Советского Союза»

Вышел музыкальный клип на песню Дарьи Виардо «И кем бы ты ни был», которая войдет в саундтрек фильма «Любовь Советского Союза». Ленту и клип к нему сняли при поддержке онлайн-кинотеатра Okko.

В клипе кадры из грядущей ленты пересекаются с выступлением Виардо. «Любовь Советского Союза» рассказывает о жизни деятелей кино и театра в СССР до начала и во время войны.

В центре сюжета находится актриса Галина Лактионова, которая своим талантом покоряет сердца зрителей и летчика Анатолия Коврова. Он не раздумывая предлагает ей руку и сердце. Однако их любовь оказывается недолгой: Анатолий погибает на войне. После его смерти в жизни Галины появляется начинающий драматург Туманов. Он пишет для нее пьесу, но вскоре сам уходит на фронт.

«Когда два года назад мы снимали фильм „Любовь Советского Союза“, один из артистов принес новый трек на площадку: „Послушайте, это песня про нас!“ Это был трек „И кем бы ты ни был“ молодой певицы Дарьи Виардо. Мы слушали ее во время съемок, слушали на монтаже и на озвучании.

А после премьеры мы собрались всей командой и решили сделать музыкальное видео на эту композицию. Наш композитор Дмитрий Емельянов придумал музыкальное решение в стилистике фильма. Эта песня не боится смотреть в глаза тем, „кто счастлив, а кто не сбежал“. Надеемся, как и наш фильм», — рассказали в кинокомпании «Дирекция кино».