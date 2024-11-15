Дев Патель назвал сериал «Skins» «маленькой сыпью, которая не проходит»

Пателя до сих пор расспрашивают о шоу несмотря на то, что он ушел из него 16 лет назад. «Skins» это как маленькая сыпь, которая не проходит. Но это было потрясающе. Вы посмотрите на ребят, которые вышли из этого сериала — Николас Холт, Кая Скоделарио — [и] это действительно потрясающе», — сказал он.