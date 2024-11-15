Дев Патель назвал сериал «Skins» «маленькой сыпью, которая не проходит»

Дев Патель высказался о съемках в популярном подростковом сериале нулевых «Молокососы» («Skins»).
Звезда «Миллионера из трущоб» сыграл Анвара Харрала в первых двух сезонах сериала в 2007 и 2008 годах. По словам актера, «Молокососы» сыграли важную роль в становлении его карьеры.
Пателя до сих пор расспрашивают о шоу несмотря на то, что он ушел из него 16 лет назад. «Skins» это как маленькая сыпь, которая не проходит. Но это было потрясающе. Вы посмотрите на ребят, которые вышли из этого сериала — Николас Холт, Кая Скоделарио — [и] это действительно потрясающе», — сказал он.
«Молокососы» — британский сериал о жизни разного поколения подростков от 16 до 18 лет из Бристоля. Проект поднимал темы психических расстройств, зависимостей, семьи, самоидентификации и смерти. Каждые два сезона актерский состав полностью менялся и лишь одна Кая Скоделарио, которая сыграла Эффи, присутствовала в двух поколениях.