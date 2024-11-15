В Швеции все говорят о бананофобии министра. Премьер призвал не шутить об этом

В Швеции министр по вопросам равенства и трудовой жизни Паулина Брандберг страдает бананофобией. Об этом сообщил шведский таблоид Expressen со ссылкой на утекшие электронные письма сотрудников ее аппарата.

Из‑за необычной фобии министра ее подчиненные заранее удостоверяются, что на встречах, которые она планирует посетить, не будет бананов. В некоторых случаях они запрещают проносить бананы на территорию. Официально сотрудники объясняют это тем, что у Брандберг «сильная аллергия».

«У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы будем признательны, если в помещениях, где она будет находиться, бананов не будет», ― приводит Expressen выдержки из письма секретаря кабмина в ответ на приглашение Брандберг на ланч в Норвежском судебном агентстве.

В сентябре спикер парламента Андреас Норлен пригласил министра по вопросам гендерного равенства на кофе. В ответ у него попросили убрать бананы во всех помещениях, в том числе спрятать фруктовые корзины с бананами, которые стоят в коридорах.

Сама Брандберг упомянула о своей фобии еще в 2020 году в нескольких постах в твиттере (ныне X). «У меня самая странная в мире боязнь бананов», ― говорится в одном из твитов.

В ответ на запрос Expressen Брандберг подтвердила наличие бананофобии и призналась, что для исправления ситуации «получает профессиональную помощь».

После публикации Expressen Брандберг поддержали коллеги по правительству, включая министра образования Йохана Персона, главу Минфина Элизабет Свантессон и премьер-министра Ульфа Кристерссона. Последний заявил, что с большим уважением относится к людям с различными фобиями, и выразил обеспокоенность, что люди смеются над трудолюбивым министром.

Член шведского парламента Тереза Карвальо написала в X, что тоже страдает бананофобией и ей даже было сложно прочитать статью о недуге Брандберг. «Возможно, у нас было много жестких споров о трудовой политике, но в этом вопросе мы едины против общего врага», ― поделилась она.

Позже в комментарии Expressen Карвальо пояснила: «Это необычная фобия, поэтому я решила рассказать об этом в сети с легкой иронией. Мы не одни (бананофобы). Я ощущаю холодный пот и дискомфорт при виде бананов, но научилась с этим жить».

К банановой теме решила присоединиться и Социал-демократическая партия Швеции. В официальном инстаграме* партии появился пост с критикой нынешнего правительства за рост цен на продукты и снижение налогов для богатых. В посте, проиллюстрированном бананом, отмечается, что с 2022 года цены на эти плоды увеличились на 22,4%.

Необычная фобия шведского министра стала темой мировых новостей. О ней написали многие зарубежные СМИ, в том числе авторитетное издание Politico.