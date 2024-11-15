В Швеции все говорят о бананофобии министра. Премьер призвал не шутить об этом

Сегодня / 10:07
На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку. Она была ранена
Сегодня / 11:40
Программиста из России приговорили к пяти годам в США за крупнейшую кражу криптовалюты
Сегодня / 11:26
Дев Патель назвал сериал «Skins» «маленькой сыпью, которая не проходит»
Сегодня / 11:02
Пол Мескаль и Ридли Скотт поссорились на съемках «Гладиатора-2» из‑за трюка
Сегодня / 09:40
Ева Лонгория уехала из США во время пандемии и не собирается возвращаться после избрания Трампа
Сегодня / 09:17
«Аэрофлот» перевез амурскую тигрицу из Владивостока в Екатеринбург
Сегодня / 09:08
В конце ноября стартуют съемки последнего сезона сериала «Пацаны»
Сегодня / 01:56
Режиссер Стив МакКуин рассказал, что пережил рак
Сегодня / 01:13
GlobalCheck: YouTube вновь стал доступен в России
Сегодня / 00:22
В Иране начнут лечить женщин, не желающих носить хиджаб
Сегодня / 00:01
Сатирический сайт The Onion выкупил проект Алекса Джонса Infowars
Вчера / 23:35
СМИ: Софи Тернер обсуждает участие в сериале «Лара Крофт» Фиби Уоллер-Бридж
Вчера / 23:05
Лиза Кудроу продает дом и скрывает мрачные тайны в трейлере сериала «За красивым фасадом»
Вчера / 22:07
Памела Андерсон появилась в тизере фильма «Шоугерл» Джиа Копполы
Вчера / 21:57
Производителей молока заставили снизить необоснованно завышенные цены
Вчера / 21:11
Минобрнауки может объединить факультеты журналистики и филологии в вузах
Вчера / 21:04
Исследование: пробуждение от кошмаров указывает на риск развития деменции
Вчера / 20:55
Директор Пушкинского музея: «Остановка работы Музея ГУЛАГа — глупость, граничащая с преступлением»
Вчера / 20:52
Томасин МакКензи сыграет с Маргарет Куолли в фильме ужасов Закари Уигона
Вчера / 20:28
В Берлине предложили запустить вагоны только для женщин в общественном транспорте
Вчера / 20:21
В российском университете разработали хлеб для диабетиков
Вчера / 19:41
Вышел трейлер документалки «Beatles ’64» — о первом визите группы в США
Вчера / 19:14
Возвращение Кэмерон Диас в кино в первом тизере комедии «Снова в деле»
Вчера / 19:13
Дензел Вашингтон поцеловал мужчину на съемках «Гладиатора-2», но сцену вырезали из фильма
Вчера / 19:12
Смартфоны на Android начнут выявлять опасные приложения с помощью ИИ
Вчера / 18:35
Марк Цукерберг записал кантри-кавер рэп-хита «Get Low» ― в знак любви к жене
Вчера / 18:31
В Эдинбургском зоопарке красная панда погибла из‑за стресса, вызванного фейерверками
Вчера / 17:37
Американец в костюме медведя царапал машины, чтобы заработать на выплатах страховщиков
Вчера / 17:05
В Тихом океане нашли крупнейший коралл ― он больше синего кита
Вчера / 16:47
Тодд Хейнс возглавит жюри Берлинале в 2025 году
Вчера / 16:44
Британский музей получил в дар керамику стоимостью 1 млрд фунтов стерлингов
Вчера / 16:11
Шахназаров: Путин пообещал разобраться с замедлением ютуба
Вчера / 16:04
В Ираке собираются разрешить жениться на девочках девяти лет
Вчера / 15:12
Игрокам «Спартака» из Костромы вручили айфоны за отказ от снюса
Вчера / 15:10
«В Беларуси, не дай бог, женщину изберут»: Лукашенко ― о женщинах-президентах

В Швеции все говорят о бананофобии министра. Премьер призвал не шутить об этом

Сегодня в 11:00
Фото: Westend61/Getty Images

В Швеции министр по вопросам равенства и трудовой жизни Паулина Брандберг страдает бананофобией. Об этом сообщил шведский таблоид Expressen со ссылкой на утекшие электронные письма сотрудников ее аппарата.

Из‑за необычной фобии министра ее подчиненные заранее удостоверяются, что на встречах, которые она планирует посетить, не будет бананов. В некоторых случаях они запрещают проносить бананы на территорию. Официально сотрудники объясняют это тем, что у Брандберг «сильная аллергия».

«У Паулины Брандберг сильная аллергия на бананы, поэтому мы будем признательны, если в помещениях, где она будет находиться, бананов не будет», ― приводит Expressen выдержки из письма секретаря кабмина в ответ на приглашение Брандберг на ланч в Норвежском судебном агентстве.

В сентябре спикер парламента Андреас Норлен пригласил министра по вопросам гендерного равенства на кофе. В ответ у него попросили убрать бананы во всех помещениях, в том числе спрятать фруктовые корзины с бананами, которые стоят в коридорах.

Сама Брандберг упомянула о своей фобии еще в 2020 году в нескольких постах в твиттере (ныне X). «У меня самая странная в мире боязнь бананов», ― говорится в одном из твитов.

В ответ на запрос Expressen Брандберг подтвердила наличие бананофобии и призналась, что для исправления ситуации «получает профессиональную помощь».

После публикации Expressen Брандберг поддержали коллеги по правительству, включая министра образования Йохана Персона, главу Минфина Элизабет Свантессон и премьер-министра Ульфа Кристерссона. Последний заявил, что с большим уважением относится к людям с различными фобиями, и выразил обеспокоенность, что люди смеются над трудолюбивым министром.

Член шведского парламента Тереза Карвальо написала в X, что тоже страдает бананофобией и ей даже было сложно прочитать статью о недуге Брандберг. «Возможно, у нас было много жестких споров о трудовой политике, но в этом вопросе мы едины против общего врага», ― поделилась она.

Позже в комментарии Expressen Карвальо пояснила: «Это необычная фобия, поэтому я решила рассказать об этом в сети с легкой иронией. Мы не одни (бананофобы). Я ощущаю холодный пот и дискомфорт при виде бананов, но научилась с этим жить».

К банановой теме решила присоединиться и Социал-демократическая партия Швеции. В официальном инстаграме* партии появился пост с критикой нынешнего правительства за рост цен на продукты и снижение налогов для богатых. В посте, проиллюстрированном бананом, отмечается, что с 2022 года цены на эти плоды увеличились на 22,4%.

Необычная фобия шведского министра стала темой мировых новостей. О ней написали многие зарубежные СМИ, в том числе авторитетное издание Politico.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами