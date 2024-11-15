Пол Мескаль и Ридли Скотт поссорились на съемках «Гладиатора-2» из‑за трюка

Пол Мескаль рассказал, что поссорился с Ридли Скоттом на съемках второго «Гладиатора», потому что режиссер не разрешил ему выполнить один из трюков.

По словам Мескаля, он пытался самостоятельно исполнять все трюки, однако трюк в одной из сцен привел к ссоре. «За две недели до съемки этой сцены Ридли сказал: „Ты, *****, не будешь этого делать“, а я такой: „Какого хрена?“ — и мы поссорились», — рассказал актер.

Режиссер объяснил Мескалю, что отказ связан с неудачным опытом, который он получил во время съемок своего дебютного фильма «Дуэлянты» в 1977 году. В последний день на площадке Скотт разрешил исполнителю главной роли Киту Кэррадайну прокатиться на лошади. Актер сломал ногу, и это стоило производству целого состояния в виде страховых выплат.

Однако Мескаля это не убедило, и он постоянно донимал Скотта. Тогда режиссер согласился, но с одним условием: если с актером что‑то случится, то он должен будет ему два «бентли». «Слава богу, никаких „бентли“ не понадобилось», — добавил Мескаль.

«Гладиатор-2» — первая голливудская роль Мескаля, который ранее получил популярность благодаря фильмам «Незнакомцы», «Солнце мое» и сериалу «Нормальные люди».