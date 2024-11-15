На Камчатке спасли выброшенную на берег косатку. Она была ранена

На Камчатке волонтеры и сотрудники МЧС спасли выброшенную на берег косатку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Самку косатки выбросило на берег возле села Устьевое Соболевского района 14 ноября. Животное находилось в крайне тяжелом состоянии. Люди беспрерывно поливали ее водой, параллельно роя небольшой канал от моря.

Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев отмечал, что были видны раны на теле косатки и потрескавшаяся кожа. Он также писал в своих соцсетях, что животное было очень ослаблено и не предпринимало попыток плыть.

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Спасательная операция завершилась 15 ноября. Инспекторы МЧС дождались большегруз и с помощью крана и сетей смогли перенести косатку к устью, чтобы ее вынесло протоком в Охотское море, на большую глубину. При этом устье, куда отвезли животное, находилось примерно в 10 километрах от того места, где ее выбросило.