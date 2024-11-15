Ева Лонгория уехала из США во время пандемии и не собирается возвращаться после избрания Трампа

Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория рассказала, что решила уехать из США во время пандемии коронавируса и не планирует возвращаться после избрания Дональда Трампа на второй президентский срок.
По словам актрисы, она живет в Испании и Мексике, а глобализация индустрии развлечений позволяет не приезжать ей для съемок в Голливуд.
«Я провела здесь [в Лос-Анджелесе] всю свою взрослую жизнь. Но еще до пандемии он [город] менялся. Атмосфера была другой. А потом случился COVID-19, и это выбило из колеи. Будь то бездомность или налоги, не то чтобы я хотела „нагадить“ Калифорнии, — просто мне кажется, что эта глава в моей жизни уже закончена», — рассказала она.
Лонгория подчеркнула, что находится в привилегированном положении: «Я могу сбежать и уехать куда‑нибудь. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране».
Летом Лонгория участвовала в предвыборной кампании в поддержку кандидатуры Камалы Харрис на пост президента. По ее словам, когда Трамп победил Хиллари Клинтон в 2016 году, она испытала экзистенциальный кризис.