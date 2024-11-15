Ева Лонгория уехала из США во время пандемии и не собирается возвращаться после избрания Трампа

«Я провела здесь [в Лос-Анджелесе] всю свою взрослую жизнь. Но еще до пандемии он [город] менялся. Атмосфера была другой. А потом случился COVID-19, и это выбило из колеи. Будь то бездомность или налоги, не то чтобы я хотела „нагадить“ Калифорнии, — просто мне кажется, что эта глава в моей жизни уже закончена», — рассказала она.